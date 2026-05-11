Datafolha: 41% dos brasileiros dizem notar crime organizado em seus bairros

O percentual representa cerca de 68,7 milhões de pessoas

Banco de imagens/Pixabay

Uma pesquisa feita pelo Datafolha e encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta segunda-feira (11), mostra que 41% dos brasileiros, com 16 anos ou mais, afirmam perceber a atuação do crime organizado nos bairros onde vivem. Considerando as estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual representa cerca de 68,7 milhões de pessoas.

O levantamento “Os Gatilhos da Insegurança” ouviu 2.004 pessoas em 137 municípios do país entre os dias 9 e 10 de março deste ano. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Para 51% dos entrevistados, o problema não existe na vizinhança. Além disso, 7% não souberam responder se há ou não atuação do crime organizado na região onde vivem.

Entre os que afirmam notar a presença desses grupos, 43% classificam a atuação como “pouco visível”, 25% como “muito visível” e 21% como “visível”.

Segundo o Datafolha, a presença do crime organizado, além de mudar a dinâmica dos bairros, também repercute no comportamento dos moradores.

Do total de entrevistados que disseram reconhecer grupos criminosos em seus bairros, 35% afirmaram que a presença dessas organizações influencia muito as decisões e regras de convivência da região. Outros 26,5% avaliam o impacto como moderado, enquanto 19% consideram baixo.

Entre os que percebem a atuação criminosa no próprio bairro, 81% disseram ter medo de ficar no meio de um confronto armado, 75% afirmaram evitar determinados locais e 71% responderam temer que um familiar se envolva com o tráfico de drogas.

Além disso, 64% disseram ter medo de sofrer represálias por denunciar algum crime.

Outros 9% afirmaram se sentir obrigados a comprar determinados produtos ou marcas por imposição do crime organizado.

Ainda segundo a pesquisa, 12,5% disseram se sentir obrigados a contratar serviços indicados por criminosos, como internet, energia elétrica e abastecimento de água.

O PCC e o Comando Vermelho (CV) estão presentes nas 27 unidades da Federação e são hegemônicos em 13 delas. No caso do PCC, a predominância ocorre em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Roraima, São Paulo e Piauí. Já o Comando Vermelho domina Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Rio de Janeiro, estado onde a facção surgiu.