De portal de jornalistas a empresa de tecnologia: 20 anos do Comunique-se

Criadora do Oscar do jornalismo brasileiro, empresa se reposicionou, ampliou leque de produtos e conseguiu crescer mesmo durante a pandemia

O Comunique-se completa 20 anos nesta sexta-feira, 10. Em seus primórdios, era um mero portal voltado a cobrir os bastidores da imprensa, com chats que reuniam profissionais da área e ofertas de vagas na área de comunicação. Ao longo do tempo, desenvolveu-se e passou a se posicionar como media tech (uma empresa de tecnologia que oferece conteúdos e soluções digitais para empresas de mídia). Entre os serviços ofertados pela plataforma estão comunicação 360 graus, clipping, mailing, e-mail marketing, relações com investidores, marketing de influência etc. Em 2003, apenas dois anos após seu nascimento, o aniversariante do dia deu uma valiosa contribuição para a imprensa nacional: o Prêmio Comunique-se. Considerado o Oscar do jornalismo brasileiro, a premiação já laureou profissionais consagrados, muitos deles da Jovem Pan: Augusto Nunes, apresentador do “Direto ao Ponto” e integrante de “Os Pingos nos Is”, Denise Campos de Toledo, comentarista e apresentadora do “Jornal Jovem Pan”, Carlos Aros, apresentador do “Sociedade Digital”, e Mauro Beting, comentarista do “Esporte em Discussão” e das transmissões de futebol da emissora.

Foi a primeira amostra da capacidade de inovação do Comunique-se. A empresa criou uma área de cursos em 2005 — que se segue em atividade, em formato online e sob demanda —, inaugurou três anos depois a divisão RIWeb (relação com investidores, transpondo a barreira da comunicação), passou a se posicionar como grupo em 2012, entrou no mercado de sinalização digital em 2013, partiu para o marketing de influência em 2017. Até chegar em 2021, aos 20 anos, reposicionado como empresa de tecnologia e em processo de ampliação da equipe em plena pandemia. Como media tech, o Comunique-se tem como proposta fundamental fazer parte do sucesso dos clientes. E há cases de sucesso nesse sentido. Uma das primeiras agências de comunicação a contratar os serviços da empresa, ainda em 2001, segue até hoje como cliente ativa: a Vera Moreira Comunicação. A jornalista que empresta seu nome à VMC comemora as duas décadas de parceria. “A tecnologia foi sendo incorporada nas redações e nas agências de comunicação. Hoje é praticamente impossível trabalhar sem as bases de apoio tecnológico e o mix de serviços, como o produzido pelo Comunique-se”, pontua Vera. “Relacionamento ainda é tudo na comunicação. O bom jornalismo não morre, se reinventa”, afirma.

