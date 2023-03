Defesa Civil alerta para chuvas fortes no litoral norte de SP até quinta-feira

Nesta terça-feira, bombeiros ficaram ilhados e Rio-Santos foi interditada por novos deslizamentos

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Praias continuam muito sujas no litoral norte após tempestade do dia 19 de fevereiro



A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou nesta terça-feira, 28, que haverá chuvas fortes no litoral norte até quinta-feira, dia 2. O alerta indica que “há previsão para pancadas de chuvas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do Estado. Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo”. A Defesa Civil de São Sebastião, cidade mais afetada pelas chuvas do último dia 19, informou que o município está em estado de atenção e pode receber cerca de 50 mm de chuva. A cidade está em estado de calamidade pública há mais de uma semana após 64 pessoas morrerem em deslizamentos. Os moradores de áreas de risco foram orientados a deixarem suas casas. Nesta terça-feira, a chuva forte isolou uma equipe de Bombeiros que trabalhava na busca de uma pessoa desaparecida. A Rio-Santos também precisou ser interditada após deslizamentos.