Lotérico ganha novamente e chega ao 11º prêmio principal somente em 2026

Alessandro Montenegro, conhecido como Rei do Bolão, estava entre os 39 participantes de bolão com aposta máxima que acertou os 15 números da Lotofácil

O empresário e lotérico Alessandro Montenegro, conhecido como “Rei do Bolão”, voltou a figurar entre os ganhadores de um prêmio principal das loterias brasileiras. Desta vez, o dono da Loteria Aldeota, em Fortaleza, participou de um bolão que acertou os 15 números do concurso 3773 da Lotofácil e conquistou R$1.063.084,62.

A nova conquista leva Alessandro a 11 prêmios principais somente em 2026, em uma sequência de resultados que inclui Mega-Sena, Lotofácil, Quina de São João e Dia de Sorte.

O bolão vencedor da Lotofácil foi dividido entre 39 participantes, entre eles o próprio Alessandro. Cada apostador receberá aproximadamente R$27 mil.

A aposta utilizou 20 dezenas, o máximo permitido na Lotofácil, com valor de R$1.836. Esse tipo de jogo reúne mais de 15 mil combinações de 15 números dentro de uma única aposta e aumenta significativamente a probabilidade matemática de acertar o prêmio principal em comparação com uma aposta simples.

De 1 em 3.268.760 para apenas 1 em 211. “Chegar ao 11º prêmio principal em um único ano é algo que nos deixa muito felizes, principalmente porque cada conquista é compartilhada com nossos clientes. Eu sempre digo que sou quem mais acredita nos nossos bolões e não é à toa que participo deles. Estou disputando exatamente os mesmos prêmios, nas mesmas condições, junto com quem confia no nosso trabalho”, afirma Alessandro Montenegro.

Onze prêmios principais em apenas oito meses

Em menos de oito meses, Alessandro já participou pessoalmente de 11 bolões que conquistaram o prêmio máximo de suas respectivas modalidades.

Entre eles estão duas conquistas do prêmio principal da Mega-Sena somente neste ano, além de sucessivos acertos na Lotofácil e vitórias na Quina de São João e no Dia de Sorte. Um dos episódios de maior repercussão aconteceu em maio, quando Alessandro esteve entre os participantes de um bolão que conquistou aproximadamente R$168 milhões na Mega-Sena.

Meses depois, ele repetiu o feito. Em agosto, Alessandro participou novamente de um bolão de 15 dezenas que acertou as seis dezenas da Mega-Sena e conquistou R$166.515.272,00.

Poucos dias depois daquela segunda Mega-Sena, ele ainda participou de um bolão vencedor da Lotofácil. Duas semanas após o prêmio de R$166,5 milhões, voltou a ser premiado com uma Quina da Mega-Sena, ficando a uma dezena do prêmio principal.

A Quina não entrou na contagem dos 11 prêmios principais, mas reforçou uma sequência de resultados que agora ganha mais um capítulo com o concurso 3773 da Lotofácil.

Novamente, a aposta máxima da Lotofácil

Outro ponto que se repete nas conquistas da Loteria Aldeota é a utilização de apostas com maior quantidade de dezenas. No concurso 3773, o prêmio principal veio de uma aposta de 20 números, quantidade máxima permitida na Lotofácil.

Enquanto uma aposta simples utiliza 15 dezenas, a aposta de 20 números amplia consideravelmente a quantidade de combinações possíveis dentro do mesmo jogo. O investimento também é proporcionalmente maior: a aposta vencedora custou R$1.836, valor dividido entre os participantes do bolão.