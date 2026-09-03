ChatGPT fora do ar? Usuários relatam problemas com a plataforma
A plataforma ChatGPT, da empresa americana OpenAI, passa por instabilidade na tarde desta quinta-feira (3).
Segundo o site Downdetector, os relatos de que o site da empresa não estaria funcionando começaram por volta das 11h30.
O pico de reclamações foi por volta do meio-dia, com aproximadamente 10 mil relatos.
Por volta das 12h50, o site abriu normalmente pela reportagem.
Nas redes sociais, usuários relataram a falha do serviço de inteligência artificial com humor.
continue lendo
- Pets no trabalho: entenda como o modelo ‘pet friendly’ reduz o estresse e vira trunfo nas empresas Ana Carolina Oliveira · há 1 dia
- STJ mantém prisão do tenente-coronel da PM de SP acusado de matar esposa Estadão Conteúdo · há 2 dias
- OAB diz se ‘preocupar com os impactos’ das conversas entre Moraes e Vorcaro Jovem Pan · há 2 dias
- Peixe venenoso invade litoral da Bahia e animais são retirados do mar Jovem Pan · há 2 dias