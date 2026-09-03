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ChatGPT fora do ar? Usuários relatam problemas com a plataforma

Primeiras reclamações começaram por meio dàs 11h30
Fernando Keller

Fernando Keller

OpenAI
O pico de reclamações foi por volta do meio-dia Unsplash/Om siva Prakash

A plataforma ChatGPT, da empresa americana OpenAI, passa por instabilidade na tarde desta quinta-feira (3).

Segundo o site Downdetector, os relatos de que o site da empresa não estaria funcionando começaram por volta das 11h30.

O pico de reclamações foi por volta do meio-dia, com aproximadamente 10 mil relatos.

Por volta das 12h50, o site abriu normalmente pela reportagem.

Nas redes sociais, usuários relataram a falha do serviço de inteligência artificial com humor.

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