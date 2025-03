Defesa Civil de São Paulo terá gabinete de crise para a chegada de frente fria

Chuvas intensas e ventos de até 80 km/h são esperados, o que levou as autoridades a classificarem a situação como ‘alarmante’; o gabinete funcionará das 18h deste domingo (9) até a próxima terça-feira (11)

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A mudança no tempo deve ocorrer entre domingo e segunda-feira, trazendo riscos para a capital paulista



A Defesa Civil de São Paulo informou que irá montar um gabinete de crise em resposta a uma frente fria que se aproxima neste domingo (9). Chuvas intensas e ventos de até 80 km/h são esperados, o que levou as autoridades a classificarem a situação como “alarmante”. O gabinete funcionará das 18h de domingo até a próxima terça-feira (11), com a colaboração de concessionárias e órgãos governamentais.

As mudanças de temperatura são esperadas entre domingo e segunda-feira, podendo afetar diversas áreas, incluindo a capital paulista. Regiões como a Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte também correm risco. Cidades como Itapeva, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente e Marília estão entre as mais impactadas. Há um alerta moderado para localidades como Bauru, Araraquara e Araçatuba.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Antes da chegada da frente fria, as temperaturas podem atingir níveis elevados, com algumas áreas superando os 37°C. A capital deve registrar temperaturas em torno de 35°C. Para amenizar os efeitos do calor, a Defesa Civil realizará a distribuição gratuita de água no Parque Ibirapuera no domingo, entre 11h e 15h.

O Capitão PM Rodrigo Fiorentini, que dirige o núcleo de situação de Anormalidade da Defesa Civil, enfatizou a gravidade do cenário atual, em uma nota divulgada pelo governo do Estado. A mobilização das equipes e a preparação para a mudança climática são essenciais para garantir a segurança da população durante este período crítico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos