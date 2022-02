Defesa Civil emite alerta de fortes chuvas em cidades de São Paulo na próxima semana

De acordo com o órgão, os temporais podem causar mais alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos de terra

ORLANDO JUNIOR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Operação de resgate das vítimas da chuva em Franco da Rocha; segundo a Defesa Civil, 18 pessoas morreram no município



A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes em cidades do litoral norte e do interior do Estado entre este domingo, 6, e a terça-feira, 8. Segundo o órgão, a expectativa é de que chova entre 135mm e 155mm nestes dias. As cidades mencionadas pela Defesa Civil são: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Franca, todo o litoral norte, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, Itapeva, Sorocaba e as cidades do Vale do Paraíba, da Baixada Santista, do Vale do Ribeira e da região metropolitana de São Paulo. De acordo com o órgão, os temporais podem causar mais alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos de terra em áreas de encosta, já que o solo está prejudicado devido ao acúmulo de chuva que caiu no Estado nos últimos dias. As fortes chuvas que caíram em São Paulo desde o dia 28 de janeiro deixaram 34 mortos, 5.770 famílias desabrigadas ou desalojadas e 14 feridos, ainda segundo a Defesa Civil, que atualizou os números nesta sexta-feira, 4. Não há nenhuma pessoa desaparecida.