Taxa de ocupação de UTI para Covid-19 em hospitais privados chega a 85%, aponta levantamento

Associação Nacional dos Hospitais Privados realizou a pesquisa em 45 hospitais que somam quase 10 mil leitos

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid-19



A Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp) aponta que a média nacional de ocupação de alas em hospitais privados chegou a 95% na última semana de janeiro, entre os dias 22 e 28. Para leitos de UTI Covid, a taxa de lotação foi de 85% no período. Para o levantamento foram usados 45 hospitais que somam quase 10 mil leitos Covid. A direção da entidade, no entanto, apresenta uma informação tranquilizadora. Desta vez, diferentemente do ano passado, os hospitais privados estão mais preparados e não correm risco de desabastecimento de insumos nas UTI de Covid-19, como falta de medicamentos e kits para intubação, por exemplo.

Na semana anterior, entre 15 e 21 de janeiro, segundo a Anahp, as alas tinham 88% de ocupação, enquanto as UTI chegavam a 71%. Para esse levantamento foram usados 42 hospitais. Para o aumento da demanda, segundo a entidade, os hospitais estão aumentando contratações, horas extras e reorganizando espaços e equipes. Nesta sexta-feira, 4, segundo o Ministério da Saúde, foram contabilizados novos 184.311 casos de Covid-19 no Brasil, além de 493 mortes.

*Com informações do repórter Fernando Martins