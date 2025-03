Defesa Civil emite alerta para risco de tempestade em São Paulo

Aviso é válido ao menos até este domingo (16); cidade deve permanecer com sol entre nuvens nos próximos dias, tempo abafado e pancadas isoladas, segundo o CGE

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Alerta abrange toda região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Baixada Santista



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta ara riscos de tempestades principalmente na faixa leste do Estado paulista, incluindo a região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Baixada Santista. Conforme o órgão estadual, o alerta é válido ao menos até este domingo (16), reforçando a necessidade de a população seguir orientações de segurança. “Os fenômenos podem ser seguidos de raios, ventos fortes e granizo”, disse a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Dicas de segurança da Defesa Civil do Estado de SP:

– Evite áreas de risco;

– Procure abrigo em locais seguros durante a tempestade;

– Em emergências, ligue 199, 193 ou 190.

Em caso de raios e granizos, durante uma tempestade, nunca fique em campos abertos ou perto de árvores, pois são alvos fáceis de descargas elétricas. Em caso de vento forte, durante uma tempestade, procure abrigo em edificações. “Jamais esconda embaixo de árvores e estruturas metálicas e frágeis. Elas podem sofrer avarias e até mesmo cair”, alerta a defesa estadual. Em caso de áreas alagadas, fique atento aos riscos, pois buracos ou bueiros podem estar abertos, além das águas de alagamento poderem estar contaminadas e transmitir doenças.

“Áreas alagadas podem conter enxurradas, que arrastam pessoas com uma lâmina de apenas 15 centímetros e carros podem ser levados com 30 centímetros de água”, reforça a Defesa Civil do Estado de SP. A capital paulista amanheceu neste sábado (15) com céu encoberto e temperaturas amenas. A cidade deve permanecer nos próximos dias com sol entre nuvens, tempo abafado e chuvas na forma de pancadas isoladas, que devem se concentrar nos fins de tarde, segundo o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Na última quarta-feira (12), o forte temporal provocou uma morte na capital paulista, derrubou dezenas de árvores e deixou diversos imóveis sem luz.

Veja a previsão para os próximos dias:

– Sábado: entre 20ºC e 27ºC;

– Domingo: entre 20ºC e 25ºC;

– Segunda-feira: entre 20ºC e 26ºC.

A expectativa é que as temperaturas também permaneçam mais amenas na próxima semana, de acordo com a Meteoblue.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Matheus Lopes