Delegado goiano posta vídeo em que passeia de helicóptero e carrega fuzil ao lado de cantor sertanejo

Caso será investigado pela Gerência de Correções e Disciplina, para saber se arma pertence ao Estado

Reprodução / YouTube / TV Mais Goiás Delegado (à esquerda, com barba) postou vídeo no qual aparece em viagem de helicóptero postando arma ao lado de cantor sertanejo



O delegado Arthur Fleury, que atua no município de Guapó, na grande Goiânia, postou uma série de vídeos em suas redes sociais nos quais aparece passeando de helicóptero ao lado do cantor sertanejo Rodrigo, da dupla com George Henrique, enquanto porta um fuzil. O cantor também tem uma arma nas imagens. A série de vídeos mostra ainda o policial em um churrasco numa fazenda, onde as pessoas usam as armas para atirar em alvos. Caso as armas pertençam ao governo goiano, não podem ser usadas para fins recreativos. Em nota, a Polícia Civil goiana informou que “o caso se encontra sob análise da Gerência de Correções e Disciplina, que está apurando os fatos como postos, e, tão logo seja possível, comunicará à sociedade o resultado de sua investigação” e que irá apurar se as armas são estatais ou particulares e se os vídeos foram feitos em momento que Fleury deveria estar dando expediente. Em nota oficial, o delegado afirmou que as imagens ocorreram em dia de folga após operação e que as munições são particulares, mas não mencionou se os fuzis são da corporação.