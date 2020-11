‘Derrota de Trump é um símbolo’, diz presidente da OAB

Felipe Santa Cruz classificou derrota do republicano como um ‘marco da queda do negacionismo’

Reprodução/Facebook Presidente da OAB parabenizou Joe Biden e Kamala Harris pela vitória



O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, utilizou suas redes sociais para comemorar a vitória de Joe Biden na corrida pela Presidência dos Estados Unidos, neste sábado, 7. “É o marco da queda do negacionismo”, disse Santa Cruz sobre a derrota do atual presidente dos EUA, Donald Trump. O presidente da OAB justificou o negacionismo de Trump como a “Era em Que Foi Preciso Defender a Terra Redonda”. “Será estudada como o início da decadência da política que nasceu decadente e se alastrou breve, porém duramente, por vários cantos do mundo”, continuou. Em seguida, Santa Cruz parabenizou os “advogados” Biden e sua vice Kamala Harris.

Biden foi apontado o vencedor após vencer no Estado da Pensilvânia e somar 273 delegados eleitorais, superando o mínimo de 270 representantes necessários para levar o Colégio Eleitoral. A disputa nos EUA é de forma indireta, e não necessariamente o candidato com o maior número de votos da população é o vencedor (entenda melhor aqui). A contagem dos votos continua nos Estados da Carolina do Norte, Geórgia, Nevada e Arizona. Dos quatro, Trump mantém vantagem apenas na Carolina do Norte.