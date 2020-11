Desabamento de falésia deixa casal e criança mortos na praia de Pipa, no RN

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 17, na Baía dos Golfinhos, em área turística da praia do Rio Grande do Norte; identidade das vítimas ainda não foi revelada

Corpo de Bombeiros do RN/Divulgação Acidente deixou casal e criança mortos



Três pessoas morreram na manhã desta terça-feira, 17, após o desmoronamento de uma falésia na Baía dos Golfinhos, região turística da Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Militar, as vítimas eram um casal e uma criança que estavam sob o local no momento do incidente. As causas do desmoronamento da falésia ainda não foram identificadas, assim como a identidade das vítimas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o acúmulo de pessoas ao redor dos escombros pouco após o ocorrido. Alguns usam pás e as próprias mãos para tentar salvar as vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o casal e a criança morreram soterrados. As vítimas são naturais do estado de São Paulo, mas moravam em Tibau do Sul, cidade na qual se encontra a praia de Pipa, há dois anos. Em nota, a corporação informou que recebeu a ocorrência por volta das 11h50 e encaminhou três viaturas para o local, encontrando as vítimas em óbito e retirando os corpos ao chegar. O Instituto Técnico-Científico de Perícia realiza os procedimentos legais para a identificação dos corpos e do motivo da queda da falésia. Não há informações sobre possíveis bloqueios ou risco para visitantes em outra áreas da praia até o momento.