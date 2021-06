Desabamento de obra deixa dois mortos e um ferido na zona sul de São Paulo

No local, um estacionamento estava em processo de demolição; sobrevivente teve esmagamento das mãos e foi levado para o hospital

RENATO S. CERQUEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/06/2021 Quinze viaturas foram mobilizadas na ação, que ocorreu na Rua Luís Góis, na altura do número 2.800



O desabamento de um estacionamento em processo de demolição na região da Saúde, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 10, deixou dois mortos. Uma terceira pessoa foi socorrida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu por voltas das 8h40 da manhã. Quinze viaturas foram mobilizadas na ação, que ocorreu na Rua Luís Góis, na altura do número 2.800. Uma das vítimas, um homem de cerca de 30 anos, foi retirado dos escombros, socorrido com esmagamento das mãos e levado para o pronto socorro do Hospital São Paulo, próximo do local. Outras duas pessoas foram retiradas do local já sem vida cerca de duas horas depois do acidente.