Descida para o litoral de São Paulo teve fluxo maior neste sábado

ANTONIO MOLINA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedágio da Imigrantes neste sábado



Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) informou que o tráfego registrado neste sábado, 5, nas rodovias do estado continuou intenso por causa do feriado da Independência. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso às praias do litoral sul e à Baixada Santista, o aumento foi mais expressivo neste sábado para o sentido do litoral, um volume total de 180 mil veículos leves e pesados na descida da serra neste período entre sexta-feira e sábado, resultando em um aumento de 20,42% quando comparado ao último final de semana, entre os dias 28 e 29 de agosto.

Na Rodovia dos Tamoios, ligação com o litoral norte do Estado de São Paulo, houve um registro de 107 mil veículos nas praças de pedágio de descida ao litoral nesta sexta-feira e sábado, com um aumento de 75,10% quando comparado ao último final de semana de agosto, porém próximo ao histórico de feriados na rodovia, registrando nesse caso um aumento de 2,25%.

Já no Sistema Anhanguera-Bandeirantes passaram 353 mil veículos nas regiões próximas à capital, resultando em aumento de 9% com destino ao interior quando comparado ao fim de semana anterior à quarentena, entre os dias 13, 14 e 15 de março. Porém, um número muito próximo ao histórico de feriados que ocorreram na segunda-feira, registrando, nesse caso, um aumento de 2,83% no sentido do interior.

O tráfego continuou intenso neste sábado também na Rodovia Presidente Castello Branco (SP 280), principal eixo de ligação para a região Oeste do Estado, registrando em aumento de 24,29% no fluxo com destino para o interior em comparação ao fim de semana imediatamente anterior à quarentena. No total, 116 mil veículos passaram na Praça de Itu nesta sexta-feira e sábado. Desse modo, a ARTESP informa que os usuários devem programar o retorno do feriado neste domingo e segunda-feira, evitando os horários de tráfego intenso nas rodovias, conforme informações das concessionárias, garantindo o conforto e a segurança durante a viagem de volta.