Sobe para 8 o número de mortos em Capitólio; duas pessoas continuam desaparecidas

50 agentes, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e da Marinha do Brasil, atuam em operações de buscas desde cinco horas da manhã deste domingo

Joel Silva/Fotoarena/Estadão Conteúdo Local onde rocha se desprendeu do lado direito da cachoeira em Cânion na represa de Furnas, matando 8 pessoas e deixando 2 desaparecidos na cidade de Capitólio, interior de Minas Gerias; chuva ainda cai na região



Na manhã deste domingo, 9, o corpo de mais um homem foi encontrado no Lago de Furnas, no município de Capitólio, a cerca de 300 km de Belo Horizonte, elevando para oito o número de mortos do desprendimento de uma rocha ocorrido na tarde de sábado, 8. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a Marinha do Brasil atuam em missões de buscas pelos desaparecidos da tragédia desde as 5h da manhã de hoje. Segundo o major Rodrigo Castro, comandante da primeira companhia independente de Bombeiros, o corpo foi localizado pela primeira equipe de busca. “Este corpo de um homem foi encontrado submerso, inteiro e já foi trazido para região do posto de comando. Neste momento contamos com oito óbitos já confirmados”, informou. A Polícia Civil já iniciou o trabalho de identificação da vítima. Duas pessoas continuam desaparecidas e não há previsão para o final da operação. Cinquenta militares estão empenhados na atividade, entre bombeiros militares e militares da Marinha do Brasil, sendo 11 mergulhadores dos Bombeiros, especialistas nesse tipo de operação e familiarizados com a área. A ação utiliza ainda quatro lanchas, três motos aquáticas e o apoio de sete viaturas.

O acidente aconteceu devido às fortes chuvas que atingem a região desde dezembro. Além de provocar uma cabeça d’água (aumento rápido e repentino da correnteza), os temporais aceleram a erosão da parede rochosa. “Já estava rompendo. O material tinha muito menos condição de segurar, já estava perdendo sustentação. A ruptura já estava acontecendo, e ia acabar ocorrendo [um acidente]. E aconteceu de foram dramática. Você vê que até pessoas leigas estavam vendo e avisando”, contou Flávio Rogério da Silva, especialista em estabilidade de rochas, ao Jornal da Manhã. Após se desprender do cânion, a rocha atingiu três lanchas. A tragédia foi filmada por turistas que faziam o passeio no lago.