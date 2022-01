Deslizamento de terra mata bebê em Itapevi, e número de mortos em SP por causa das chuvas sobe para 21

Criança estava na casa com a mãe, de 27 anos, quando a residência foi soterrada; imóveis da região devem ser interditados por riscos de novos deslizamentos

Reprodução / Jovem Pan News Três construções ao lado da residência também foram atingidas, sendo dois bares e um depósito



Um bebê de três meses morreu após um deslizamento de terra na noite deste domingo, 30, em Itapevi, na Grande São Paulo. A criança estava na casa com a mãe, de 27 anos, quando a residência foi soterrada. Segundo o Corpo de Bombeiros, por causa das fortes chuvas dos últimos dias, a terra acabou cedendo sobre o imóvel, localizado no bairro Jardim Bela Vista. Cerca de 30 pessoas integram a equipe de resgate e busca no local, incluindo bombeiros e membros da Defesa Civil e agentes da Guarda Civil. De acordo com informações da Defesa Civil de Itapevi, o bebê foi encontrado sem vida. A mãe foi encaminhada para o Pronto Socorro do município com escoriações nas pernas.

Três construções ao lado da residência também foram atingidas, sendo dois bares e um depósito. Autoridades seguem no local e novos imóveis devem ser interditadas por riscos de novos deslizamentos. As famílias da região serão encaminhadas a hotéis. Última atualização da Defesa Civil informa que 21 óbitos foram confirmados no Estado de São Paulo em decorrência das chuvas, sendo oito deles de crianças. Entre as cidades mais afetadas pelos temporais estão Arujá, Franco da Rocha, Francisco Morato, Embu das Artes, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jaú, Ribeirão Preto, Capivari, Monte Mor e Rafard.

