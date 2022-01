Desmoronamento de terra deixa família morta em Várzea Paulista

Residência foi atingida por uma grande quantidade de terra por volta das 6h deste domingo, 30; entre as vítimas está um bebê de apenas um ano de idade

Reprodução/Twitter Residência da família foi atingida por uma grande quantidade de terra de um morro que desmoronou



Uma família morreu soterrada em casa, na manhã deste domingo, 30, em Várzea Grande Paulista. Os corpos do casal e de três filhos foram encontrados pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Por volta das 6h, a residência foi atingida por uma grande quantidade de terra de um morro que desmoronou e atingiu os quartos onde dormiam. As vítimas são Ricardo Eugênio dos Santos, de 40 anos, Tatiane Aparecida dos Santos, e os filhos Richard, de 12 anos, Nicole, de 10, e Tayane, um bebê de apenas um ano de idade.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a liberação de R$ 15 milhões para os municípios atingidos. Além de Várzea Grande Paulista, as cidades de Arujá, Francisco Morato, Embu das Artes, Franco da Rocha, Campo Limpo Paulista, Jaú, Capivari, Montemor e Rafard foram as mais atingidas. Segundo a atualização mais recente do Palácio dos Bandeirantes, 19 pessoas morreram e cerca de 500 família estão desabrigadas ou desalojadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a continuidade das chuvas neste domingo, superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. De acordo com o órgão, há grande risco no Estado de São Paulo de alagamentos e transbordamentos de rios, além de grandes deslizamentos de encostas. A Defesa Civil pede que, em situações como essa, as pessoas mantenham-se abrigadas até obter informações de que o caminho está seguro e evitem o trânsito por vias cobertas por água. Também são recomendadas medidas preventivas como executar a manutenção no madeiramento do telhado(para não ocorrer destelhamento em razão de chuvas), prestar atenção aos boletins meteorológicos e avisos de tempestades e, ao ser noticiado sobre chuva de granizo, deixar o veículo em local coberto, para evitar danos na lataria e nos vidros.