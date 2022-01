Turista tenta fugir de assalto no Guarujá, é morto a tiros e capota o carro

Morador de Jundiaí, Lucas Giacomazzi passava o final de semana no litoral paulista com a mulher e um amigo; ninguém foi preso até o momento

Reprodução/Facebook/Luigi Giacomazzi Luigi Giacomazzi foi assassinado em uma tentativa de assalto no Guarujá



Luigi Giacomazzi, de 26 anos, morador de Jundiaí, foi assassinado neste sábado, 30, no Guarujá após tentar resistir a um assalto. A tentativa de assalto ocorreu na Rua da Praça, na Praia da Enseda, por volta das 13. Acompanhado da esposa e de um amigo, Giacomazzi foi abordado por um criminoso, tentou fugir de ré, mas levou diversos tiros — um deles na nunca — e capotou o carro. As outras duas vítimas foram socorridas e passam bem. Nenhuma delas foi alvo dos disparos.

Em uma rede social, esposa de Giacomazzi (com o nome mantido em sigilo por segurança) desabafou sobre sua perda. “Estou destruída. Mesmo com idas e vindas, foram 6 anos de histórias, de amor. Logo agora que estava tudo certo, nossa casa, nossas coisas, construindo tudo, o plano de ter mais um filho, nossos planos todos foram por água abaixo. Em uma tentativa de assalto, o cara atirou na sua cabeça e capotamos o carro. A partir daí, perdi o homem da minha vida, o homem que largou tudo pra ir comigo para a Austrália, que cresceu comigo, deixou de ser menino para ser um pai de família, que nos amava e nos defendia mais do que tudo.”

Segundo a Polícia Militar, o carro usado no assalto foi roubado pouco antes do assassinato. A PM não sobre precisar o número exato de bandidos envolvidos na ação criminosa, mas é possível afirmar que a pessoa que efetuou os disparos não agiu sozinha. Os criminosos fecharam veículo de Giacomazzi, e um deles saiu do carro, anunciando o assalto. Até o momento, ninguém foi preso.