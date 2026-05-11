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Destroços, fogo e vidros quebrados: veja como ficaram as casas atingidas por explosão no Jaguaré

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido caudado por GLP – Gás Liquefeito de Petróleo

  • Por Sarah Américo
  • 11/05/2026 17h47 - Atualizado em 11/05/2026 18h56
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Reprodução explosão no Jaguaré Explosão atinge casas no Jaguaré

Vídeos aos quais a Jovem Pan teve acesso mostram como ficaram as casas atingidas por uma explosão nesta segunda-feira (11) no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações preliminares, há ao menos quatro vítimas:

  • 1ª vítima, do sexo masculino, socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Regional de Osasco;
  • 2ª vítima, do sexo feminino, foi socorrida pelo SAMU;
  • 3ª vítima, também do sexo masculino, funcionário da SABESP, socorrido por populares à UBS Lapa antes da chegada do Corpo de Bombeiros;
  • 4ª vítima, um home que morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido causado por GLP – Gás Liquefeito de Petróleo – e ocorrido em área próxima à Rua Dr. Benedito de Moraes Leme / Rua Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque.

À imprensa, a capitã do Corpo de Bombeiros informou que não há a quantidade de imóveis atingidos, mas deve ter sido ao menos 10 imóveis, e todos os “socorridos estão em estado não grave”. Ao todo foram três vítimas, sendo dois homens e uma mulher.

Veja os vídeos 

 

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