Detento mata policial penal e tenta fugir com farda da vítima em hospital

Imagens de segurança capturaram o momento em que Shaylon Cristian Ferreira Moreira, disfarçado com as roupas do agente, tentou deixar o local pela portaria

Reprodução/Câmera de segurança Moreira entrou em confronto com o agente, conseguindo roubar sua arma e disparar contra ele, atingindo-o fatalmente na nuca e no tórax



Na madrugada de domingo (3), um incidente chocante ocorreu no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O detento Shaylon Cristian Ferreira Moreira, que estava internado para tratamento médico, protagonizou uma tentativa de fuga dramática após assassinar um policial penal e roubar sua farda. O policial Euler Oliveira Pereira Rocha, encarregado da escolta de Moreira, foi surpreendido quando o detento solicitou ir ao banheiro. Durante esse momento, Moreira entrou em confronto com o agente, conseguindo roubar sua arma e disparar contra ele, atingindo-o fatalmente na nuca e no tórax. Imagens de segurança do hospital capturaram o momento em que Moreira, disfarçado com a farda da vítima, tentou deixar o local pela portaria. A Polícia Civil de Minas Gerais está conduzindo uma investigação minuciosa para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e garantir que os responsáveis sejam levados à justiça.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O corpo do policial penal, Euler Oliveira Pereira Rocha, de 42 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e será sepultado em Justinópolis, na região metropolitana de Belo Horizonte. O velório teve início às 9 horas da manhã no cemitério Nossa Senhora da Piedade, com o enterro programado para as 11 horas. A Polícia Civil informou que está em busca de mais informações e que os resultados das investigações serão divulgados ao término dos trabalhos da Polícia Judiciária.

*Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA