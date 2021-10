Dois adultos morrem e uma criança sobrevive após canoa virar em Santa Catarina

Menino de nove anos sobreviveu, mas perdeu a mãe na tragédia; corpos foram localizados na madruga e manhã desta terça

Divulgação / Corpo de Bombeiros Corpo de mulher foi achado por pescadores e o de homem, pelo Corpo de Bombeiros



Duas pessoas morreram afogadas após uma canoa de alumínio virar e derrubá-las no rio em Imaruí, Santa Catarina nesta segunda, 11. Apenas um tripulante da embarcação, um menino de nove anos, sobreviveu – o garoto conseguiu chegar à margem e pedir ajuda para a mãe, de 28 anos, e o amigo dela, de 31, que já tinham submergido. O corpo da mulher foi encontrado por pescadores por volta das 4h da manhã desta terça, 12. Já o do homem foi achado pela equipe de buscas do Corpo de Bombeiros catarinense por volta das 9h15 da manhã, a cerca de 50m do local onde a canoa tinha virado.

Segundo os bombeiros, o menino disse que o barco virou enquanto tentavam fazer uma manobra e os três caíram na água. Os dois adultos teriam desaparecido embaixo da água rapidamente, enquanto o garoto se agarrou à canoa e conseguiu chegar a solo firme. Com o pedido de ajuda, os bombeiros foram acionados e dois mergulhadores e um comandante iniciaram as buscas. O rio possui em torno de 50 metros de largura e 6 metros de profundidade, e a correnteza não é forte. As buscas foram interrompidas por volta das 20h e retomadas às 6h da manhã desta terça, quando o corpo da mulher já havia sido achado, mas não o do homem.