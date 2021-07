Dois homens são mortos após tentativa de resgate de preso em penitenciária de Guarulhos

Sentenciado tentava sair da unidade pulando um alambrado lateral quando foi contido pelos agentes do presídio José Parada Neto

Um preso da ala de semi-aberto do presídio José Parada Neto de Guarulhos I tentou fugir nesta sexta-feira, 16. Dois homens em um veículo Eco Sport esperavam o fugitivo do lado de fora do presídio. O sentenciado tentava sair da unidade pulando um alambrado lateral quando foi contido pelos agentes do presídio. Uma viatura de escolta da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) foi ao encontro do carro que daria suporte para a fuga, mas foram surpreendidos por tiros e revidaram. Segundo informações da SAP, a dupla abandonou o veículo próximo à unidade, na Rodovia Presidente Dutra, e tentou fugir dos agentes. Durante a fuga, ambos acabaram alvejados pelos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVPs) e morreram próximo à rodovia. A Polícia Militar foi acionada e o local preservado para a chegada da perícia da Polícia Civil. “A unidade opera dentro dos padrões de segurança e disciplina”, afirma a secretaria.