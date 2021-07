Traficantes ‘Hello Kitty’ e ‘Vinte Anos’ são mortos em operação da PM em São Gonçalo

Pai e filha são apontados como comandantes do tráfico no Complexo do Salgueiro; outros dois suspeitos morreram na operação

Reprodução/Procurados/Policia Militar do Rio de Janeiro 'Hello Kitty' e 'Vinte Anos' eram ligados ao Comando Vermelho



Dois dos criminosos foram mortos em uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 16, no Complexo do Salgueiro, no município de São Gonçalo. São eles Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, e seu pai, Alessandro Luiz Viera Moura, o Vinte Anos. A polícia estava oferecendo R$ 1.000 de recompensa por informações sobre os traficantes, que são ligados ao Comando Vermelho e apontados como comandantes do tráfico na Nova Grécia, em São Gonçalo. Mais outros dois suspeitos morreram durante o confronto. Segundo a PM, o 7º Batalhão de Polícia Militar receberam uma denúncia de que uma família estaria sendo mantida refém no bairro. Na chegada das equipes ao local, ocorreu um intenso confronto com os criminosos, que estavam portando dois fuzis e duas pistolas. As armas foram apreendidas pela PM. Até o momento, não houve confirmação a respeito dos reféns citados na denúncia inicial. Além do 7º BPM, equipes do do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da 72ª Delegacia de Polícia foram deslocadas para São Gonçalo.