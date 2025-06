Dois veículos de luxo são furtados em estacionamento de supermercado gourmet em São Paulo

Volvo XC90 da psicóloga e consultora de imagem Denise Tavares foi localizado pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, mas Audi não foi encontrado; estabelecimento vai ressarcir os clientes

Reprodução/Instagram/@detavares Imagem do estacionamento do Empório Santa Maria gravada por Denise Tavares, proprietária de um dos veículos furtados



Dois carros de luxo foram furtados na noite de domingo (1º) no estacionamento do empório Santa Maria, supermercado de alto padrão localizado na avenida Cidade Jardim, área nobre da zona oeste de São Paulo. As ocorrências aconteceram por volta das 18h, segundo relatos das vítimas. Um dos veículos, um Volvo XC90, foi localizado pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (2), em uma rua próxima ao mercado. O automóvel foi encaminhado ao 15º Distrito Policial, responsável pela área, para os trâmites de devolução à proprietária.

A psicóloga e consultora de imagem Denise Tavares, dona do Volvo, relatou o caso nas redes sociais. “Roubaram meu carro dentro do Santa Maria. Entreguei para o manobrista e, quando terminei as minhas compras, o carro tinha sumido”, escreveu. Em vídeo publicado no Instagram, ela afirmou que o serviço de valet é operado por funcionários do próprio supermercado. “Não era manobrista falso, como muita gente está me perguntando.”

O segundo veículo furtado, um Audi Q3, pertencia ao advogado Bruno Vinciprova Pileggi e, até a publicação deste texto, não havia sido localizado. Ele afirma que o estabelecimento não forneceu as imagens de segurança.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga “investiga o furto de um veículo na noite de domingo (1º)”. De acordo com o registro feito na Delegacia Eletrônica, a vítima (Denise) entregou as chaves ao manobrista e, ao retornar das compras, o carro havia desaparecido. A investigação do caso está em andamento e, até o momento, não há informações sobre suspeitos.

O Empório Santa Maria lamentou o ocorrido e afirmou que o estacionamento é terceirizado. Segundo o comunicado, todas as medidas foram tomadas para apuração dos fatos e os clientes afetados serão ressarcidos e receberão o suporte necessário da empresa. A marca também reforçou o compromisso com a segurança, transparência e respeito aos consumidores.

Veja a nota completa do Empório Santa Maria

O Santa Maria Empório lamenta o ocorrido no estacionamento terceirizado da unidade nesse domingo. Desde o momento da ocorrência, todas as medidas foram tomadas, visando a apuração dos fatos e a segurança de nossos clientes e colaboradores. Os clientes afetados pela situação serão devidamente ressarcidos, além de receberem o suporte necessário da empresa. A marca reforça o seu compromisso com a segurança, transparência e o respeito aos clientes.