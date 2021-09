Doria diz que está bem após cirurgia de hérnia bem-sucedida e que terá alta em breve

Governador de São Paulo falou sobre o fim do procedimento cirúrgico em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 3, e agradeceu pelas ‘palavras de carinho’ recebidas

O governador de São Paulo, João Doria, já saiu da cirurgia e passa bem. O anúncio foi feito pelo próprio tucano, que compartilhou informações sobre o seu estado de saúde nas redes sociais nesta sexta-feira, 3. “Obrigado a todos pelas palavras de carinho. A cirurgia foi bem-sucedida e estou bem. Breve terei alta. Sigo despachando daqui do Einstein ao estilo ‘hospital-office'”, escreveu no Twitter. A publicação bem humorada levou a uma onda de comentários, com internautas e autoridades desejando melhoras ao governador. “O Consulado Geral do México deseja uma pronta recuperação ao Governador de São Paulo João Doria”, disse o perfil oficial do órgão mexicano no Brasil. “Bom saber que está bem, governador. Feliz por isso. Melhoras e que em breve esteja em casa”, desejou outra seguidora. João Doria foi internado no Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, 2, para uma cirurgia de correção de hérnia inguinal, com a equipe responsável sob comando do médico Sidney Klajner. O último boletim médico divulgado afirma que “procedimento ocorreu sem intercorrências e o paciente segue em pós-operatório habitual”. Hérnia inguinal é uma doença considerada comum, atingindo dois milhões de brasileiros anualmente.