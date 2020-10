Dupla forja socorro para transportar 1,5 tonelada de maconha em ambulância

Homens foram interceptados pela polícia ao fazer transporte da droga em ambulância com sirene ligada na zona rural de Ponta Porã

Polícia Rodoviária Federal / Divulgação Ambulância tinha 1,5 mil tonelada de maconha



Dois homens foram presos na noite desta quarta-feira, 7, após usar uma ambulância para transportar 1,5 mil quilos de maconha na BR-463, zona rural de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De acordo com boletim de ocorrência, a dupla não parou em um posto policial da rodovia, foi perseguida por viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e abandonou o veículo poucos quilômetros depois, empreendendo fuga pela mata em seguida. Após buscas no local, os dois foram encontrados deitados no chão.

Os suspeitos, identificados como Luiz Falcone e Jefferson da Silva, revelaram que receberam R$ 20 mil para levar a droga da cidade de Ponta Porã à cidade de Três Lagoas, mas não forneceram detalhes sobre quem instruiu o transporte. Os dois foram presos em flagrante e estão à disposição da Justiça. Um deles precisou de tratamento hospitalar por causa de uma lesão no pé. O caso é investigado pela delegacia de Ponta Porã.