Polícia Civil mira fraudes no mercado de motos em São Paulo

A Operação Cilindrada 02 mirou atividades criminosas na região do Morumbi, Campo Limpo e Portal do Morumbi

JOSE BARBOSA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Departamento de Polícia Judiciária da Capital mobilizou 600 policiais e houve confronto entre agentes e suspeitos na operação na Zona Sul



A Polícia Civil deteve sete pessoas e apreendeu 68 motos em Paraisópolis, maior comunidade da cidade de São Paulo. A Operação Cilindrada 02 mirou atividades criminosas na região do Morumbi, Campo Limpo e Portal do Morumbi, explica a delegada titular do Octogésimo Nono Distrito Policial, Roberta Guerra Maransaldi. “Geralmente [as motos] são de roubos e furtos. Mas os cumprimentos dos mandados de hoje [segunda] também foram investigações de tráfico de drogas, perturbação do sossego e até uma captura de procurados por latrocínio”, explica. O Departamento de Polícia Judiciária da Capital mobilizou 600 policiais e houve confronto entre agentes e suspeitos na operação na Zona Sul.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos