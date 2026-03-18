ECA Digital: Governo eleva idade mínima de WhatsApp e mais 7 redes; veja lista

Medida avalia os riscos de interatividade e a privacidade de menores de idade durante o uso dos aplicativos

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP WhatsApp teve sua classificação indicativa aumentada de 12 para 14 anos



O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) aumentou a classificação indicativa de idade de oito redes sociais nesta quarta-feira (18). Redes como o WhatsApp, que tinha classificação de 12 anos, agora são indicadas para maiores de 14 anos.

Na tarde desta quarta-feira (18), o presidente Lula vai assinar o decreto que regulamenta o ECA Digital, legislação criada para proteger crianças e adolescentes na internet. As portarias de reclassificação foram publicadas no Diário Oficial nesta quarta.

A classificação indicativa, como o nome diz, aponta para qual idade determinado conteúdo é recomendado. A ideia é que os responsáveis por menores de idade sejam informados de que determinada plataforma ou obra apresenta conteúdos que não são aptos a determinadas faixas etárias. A classificação, no entanto, não impede a veiculação desses produtos.

O Estadão apurou que a reclassificação dessas redes sociais levou em conta um novo parâmetro: o nível de interatividade disponível nessas plataformas. Até agora, a classificação era feita com base somente nos conteúdos disponibilizados, como cenas de violência, sexo e drogas. Com a mudança, o MJSP passou a analisar os riscos oferecidos a crianças e adolescentes pela interatividade proporcionada por essas plataformas.

No caso de conteúdos não indicados para menores de 16 anos, por exemplo, o governo considera o risco de exposição de dados dessa criança e adolescente, como a requisição de geolocalização para usar determinadas funções.

Outro ponto analisado é a indução da plataforma para que o usuário desative mecanismos de proteção à privacidade. A análise é de que esse uso por menores pode favorecer o perfilamento e o direcionamento de publicidade, por exemplo.

Plataformas reclassificadas para 18 anos:

Quora (antes era 12 anos)

Plataformas reclassificadas para 16 anos:

Kwai (antes era 14 anos)

TikTok (antes era 14 anos)

Linkedin (antes era 12 anos)

Pinterest (antes era 12 anos)

Snapchat (antes era 12 anos)

Plataformas reclassificadas para 14 anos:

WhatsApp (antes era 12 anos)

Menssenger (antes era 12 anos)

Plataformas com classificação mantida:

Instagram (16 anos)

X (18 anos)

Reddit (18 anos)

Discord (18 anos)

Poosting Rede Social (18 anos)

Twitch (18 anos)

Bluesky (18 anos)

Regras para crianças e adolescentes na internet

A lei que instituiu o ECA Digital estabelece regras para proteger crianças e adolescentes na internet. Um dos principais pontos é a necessidade de aferição de idade por parte das plataformas. As redes vão ter que disponibilizar mecanismos para verificar a idade dos usuários e impedir o acesso deles a conteúdos que não são recomendados para a idade.

Essa é a diferença entre a aferição etária e a classificação indicativa. Enquanto a primeira trará mecanismos para impedir o acesso inadequado, a segunda é apenas um guia para orientar responsáveis acerca do tipo de conteúdo disponível em determinada rede.

A partir da assinatura do decreto de regulamentação do ECA Digital, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) vai definir as etapas de implementação dessa verificação de idade.

O Estadão apurou que a agência deve confeccionar uma espécie de manual com os parâmetros mínimos exigidos dos mecanismos de verificação. A proposta em análise na ANPD é que o guia fixe padrões mínimos de qualidade como acurácia; não discriminação, ou seja, um método que leve em conta a diversidade étnica da população brasileira; transparência e que permita auditoria, entre outros.

*Com informações do Estadão Conteúdo