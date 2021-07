Edição presencial da Festa do Peão de Barretos é adiada pelo segundo ano seguido

Evento foi remarcado e está previsto para acontecer de 18 a 28 de agosto de 2022; organização divulgou uma versão virtual da festa com shows de montaria e apresentação de artistas sertanejos

Divulgação/Festa do Peão de Barretos/Mateus Rios A 65ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos está marcada para acontecer de 18 a 28 de agosto de 2022



A edição presencial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos de 2021, que estava prevista para acontecer de 19 a 29 de agosto deste ano, foi adiada em virtude pandemia do coronavírus no país. Em 2020, o evento foi transferido para agosto de 2021. Agora, a 65ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos foi remarcada e deve acontecer de 18 a 28 de agosto de 2022. “Mais uma vez, assim como 2020, tentamos até o último minuto. E diante de todo o cenário, seguindo as orientações das autoridades e tendo como prioridade total a saúde e bem-estar de todos que curtem, amam e trabalham pela gigante Festa do Peão de Barretos, informamos que a 65ª edição de evento que aconteceria de 19 a 29 de agosto está oficialmente adiada”, anunciou Os Independentes, promotor da festa. Por conta do adiamento, a organização prepara edição virtual do evento de 25 a 29 de agosto. A transmissão ao vivo contará com shows de montaria e apresentação de artistas sertanejos, como Cesar Menotti e Fabiano, Wesley Safadão, Matheus & Kauan e Simone & Simaria. Todos os ingressos adquiridos, sejam eles pacotes ou diários, continuam válidos para a edição de 2022.

Confira a regra para utilização dos ingressos:

Para quem adquiriu os ingressos a partir de 29/08/2020, os mesmos terão validade para o dia correspondente em 2022, ou seja, quem comprou para o dia 19/08/2021, valerá para 18/08/2022, e assim por diante. O mesmo valerá para os pacotes de camping.