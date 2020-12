Eleições em Macapá: TSE divulga primeiro boletim do segundo turno

O pleito na capital do Amapá deveria ter ocorrido em novembro junto aos 5.567 municípios brasileiros, mas foi adiado devido à crise de energia que causou um apagão na cidade

Governo do Amapá Marco Zero do Equador, Macapá



O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o primeiro boletim informativo do segundo turno das eleições municipais em Macapá (AP), neste domingo, 20. Cerca de 292,7 mil eleitores estão aptos a votar. Até 12h, três urnas tiveram de ser substituídas. Segundo o TSE, para evitar aglomerações e a propagação do coronavírus nas seções eleitorais, as três primeiras horas foram preferenciais para as pessoas com mais de 60 anos. Lembrando que o horário de funcionamento dos locais de votação foi ampliado: iniciou às 7h e terminará às 17h. Os cuidados são os mesmos adotados no primeiro turno. Todos eles estão detalhados no Plano de Segurança Sanitária elaborado pelo tribunal.

O pleito em Macapá deveria ter ocorrido em novembro junto aos 5.567 municípios, que já estão com seus vereadores e prefeitos eleitos. O adiamento para dezembro foi devido à crise de energia causada por um incêndio em transformadores de uma subestação da cidade. O primeiro turno na capital aconteceu no último dia 6, quando foram eleitos 23 vereadores. A votação contou coma a presença do presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, que esteve na cidade para acompanhar o processo. Disputam a vaga de prefeito de Macapá os candidatos Josiel Alcolumbre (DEM) e Dr. Furlan (Cidadania).