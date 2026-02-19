Em 1 ano, Defesa Civil emitiu 216 alertas de risco para celulares em SP

A tecnologia foi implementada em dezembro de 2024 e faz parte do conjunto de iniciativas do governo estadual para prevenir impacto de eventos meteorológicos similares ao ocorrido em São Sebastião, em 2023

BALTAZAR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Sebastião foi atingido por fortes chuvas em fevereiro de 2023 o que resultou em deslizamento de terras e na morte de 64 pessoas



A Defesa Civil do Estado de São Paulo implementou, em dezembro de 2024, o sistema “Cell Broadcast”. Por meio da tecnologia, o órgão envia alerta a celulares localizados em áreas de risco sem necessidade de cadastro prévio. Em um ano, foram emitidos 216 avisos sonoros em aparelhos.

A tecnologia substituiu o modelo anterior de emissão de alerta por meio de SMS. Esse sistema, no entanto, necessitava que o número de celular fosse cadastrado por meio do envio do CEP por mensagem de texto. Complementarmente, a estrutura de monitoramento e comunicação de risco em SP conta com sete radares meteorológicos. A medida faz parte de conjunto de ações adotadas depois do desastre em São Sebastião, em 2023.

Iniciativas após desastre de São Sebastião

De 18 a 19 de fevereiro de 2023, São Sebastião registrou cerca de 680 milímetros de chuva, o maior volume medido no país em 24 horas. O alto índice pluviométrico resultou em deslizamento de terra no município do Litoral Norte de São Paulo. Ao todo, morreram 64 pessoas, 52 só na Vila do Sahy, área mais afetada. Em Ubatuba, uma pedra de duas toneladas deslizou e atingiu uma casa, causando a morte de uma menina de sete anos.

Com intuito de prevenir o impacto de eventos meteorológicos similares, o governo de São Paulo instalou dois radares no estado. Um dos equipamentos foi colocado em IlhaBela para ampliar a capacidade de identificação de sistemas de chuva de baixa altitude. A Vila do Sahy recebeu uma sirene de alerta. A Defesa Civil também deu treinamento comunitário à população do local com a definição de rotas de fuga e pontos seguros em casos de emergência.

Depois do ocorrido no Litoral Norte, o governo do estado investiu R$ 7 milhões para ampliar os serviços emergenciais em municípios afetados pelas chuvas e R$ 20 milhões em convênios para recuperação da infraestrutura em São Sebastião e Ubatuba. A partir de um aporte de R$ 260,4 milhões, o Palácio dos Bandeirantes ainda entregou 704 moradias na cidade afetada pelos deslizamentos em 2023.

Para expandir o abastecimento de água e o tratamento de esgoto nos bairros atingidos, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) empenhou R$ 29 milhões. Também foi incluso a entrega de sistemas e unidades voltadas às novas moradias entregues pelo governo de São Paulo.

Com investimento de R$ 56,7 milhões, a Escola Estadual Plínio Gonçalves foi reconstruída e foram inauguradas a Escola Municipal Nair Ribeiro e a Creche Juquehy 2.

O governo estadual disponibilizou linhas emergenciais de crédito para apoiar a retomada da atividade produtiva no Litoral Norte. O Banco do Povo liberou cerca de R$ 1,8 milhão em 91 operações. Por meio do Desenvolve SP, R$ 5 milhões foram consentidos a municípios e empresários da região. Também foi ofertado linhas específicas para atender a comunidade pesqueira. No total, R$ 12 milhões foram cedidos a 117 profissionais e mais R$ 3 milhões destinados a 61 produtores por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap).

A partir de financiamento de R$ 8,6 milhões, as equipes de saúde de atendimento de urgência e emergência foram reforçadas. Também foram adquiridos medicamentos e insumos para a área da saúde.

Expansão da Defesa Civil

O Palácio dos Bandeirantes investiu R$ 1,4 milhões para entregar viaturas e equipamentos a Defesa Civil, como kits operacionais e caminhões-pipa. A estrutura do órgão também foi ampliada. Atualmente, todos os 645 municípios de São Paulo tem coordenadorias.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de São Paulo, coronel Rinaldo Monteiro, o órgão não é capaz de “eliminar o risco”, mas, com a estrutura atual, é feito trabalho para “mudar a percepção do risco”. Assim, a pessoa que receber o alerta consegue “compreender a gravidade” do evento meteorológico para “se colocar em segurança”.