Mulher morre após ser arrastada por enxurrada e ficar presa sob carro em SP

Com a ocorrência, sobe para 17 o número de mortes no estado em razão de fortes chuvas

Marcelo Camargo / Agência Brasil A cidade de São Paulo segue com alerta para pancadas de chuvas nesta terça-feira (17)



Uma mulher de 60 anos morreu após ser arrastada por enxurrada durante temporal que atingiu a cidade de São Paulo na segunda-feira (16). De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada no bairro de Mandaqui, na Zona Norte da capital.

Segundo relatos de moradores, a vítima caiu na água e ficou presa sob um veículo. Conforme o órgão estadual, a mulher chegou a ser socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Esta é a 17ª morte do Estado paulista provocada por fortes chuvas, sendo oito causadas especificamente por enxurradas.

SP permanece com risco de temporal

Nesta terça-feira de Carnaval (17), a cidade de São Paulo permanece com alerta para pancadas de chuvas entre o período da tarde e da noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na segunda-feira, a tempestade causou transtornos na capital e em municípios da região metropolitana. Além de alagamentos, foi registrada falta de luz. As regiões mais atingidas foram a Zona Norte da capital e os municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.

Enchente em Guarulhos arrasta mulher e deixa pessoas ilhadas

Em Guarulhos, a enchente também arrastou uma mulher e deixou pessoas ilhadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas foram resgatadas e levadas para um local seguro. Não houve registro de mortos ou feridos.

A Operação Chuvas 25/26 foi iniciada em 1º de dezembro e vai até 31 de março. Veja a seguir as mortes registradas até agora no estado de São Paulo:

Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento em Campos do Jordão; Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro na Zona Leste de São Paulo; Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore em Guarulhos; Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica em Juquitiba; Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio em Bauru; Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro em Ilhabela; Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza em Ilhabela. Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada em Guarulhos; Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro em Franca; Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela em Taubaté; Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada na Zona Sul de São Paulo; Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada na Zona Sul de São Paulo; Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada na Zona Norte de São Paulo. Um homem morreu em 29 de janeiro após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba. Uma mulher foi vítima de um desabamento de muro em 7 de fevereiro, em Salto. Uma cabeça d’água provocou a morte de um homem em 8 de fevereiro, em Indaiatuba. O grupo trabalhava para conter um vazamento quando o aumento repentino do volume de água tombou a embarcação. Uma mulher morreu em 16 de fevereiro após ser arrastada por enxurrada na Zona Norte de São Paulo.

*Com informações de Estadão Conteúdo