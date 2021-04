Em 24 horas, Brasil contabiliza 1.803 mortes e mais de 37 mil casos da Covid-19

Segundo levantamento do Conass, o país soma 353.137 óbitos e 13.482.023 casos da doença desde o início da pandemia

Raylanderson Frota/Ishoot/Estadão Conteúdo - 05/03/2021 Brasil contabilizou 1.803 mortes pela Covid-19 neste domingo



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.803 mortes por Covid-19 e 37.017 infecções. Os números são altos se compararmos que no final de semana os dados costumam ter retenção pela diminuição de funcionários. Desde o início da pandemia, já foram contabilizadas 353.137 óbitos e 13.482.023 casos da doença, segundo acompanhamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). No momento, a taxa de letalidade da doença no país está em 2,6% e a taxa de mortalidade 168 por 100 mil habitantes. O estado de São Paulo segue como o mais afetado pelo coronavírus e registrou neste domingo, 11, o domingo mais letal desde março de 2020. Lembrando que a partir desta segunda-feira, 12, o estado entra na fase vermelha do Plano São Paulo.