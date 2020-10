Em São Paulo, saída para o feriado prolongado tem tráfego intenso no sentido litoral

Rio-Santos e Mogi-Bertioga apresentam congestionamento, segundo a DER-SP

Reprodução/ DER-SP Descida para o litoral é lenta por causa da chuva



A saída para o feriado prolongado do Dia de Finados, em 2 de novembro, em São Paulo foi intensa para quem decidiu pegar a estrada no fim da tarde e início da noite. De acordo com a Ecovias, a Imigrantes apresentou congestionamento no sentido litoral, do km41 ao km 48, às 16h. Por volta das 18h o excesso de veículo provocou um tráfego lento no trecho do km 51 ao km 53, no entanto, a situação já estava livre nos dois sentidos por volta das 21h. Para quem optou pela Rodovia Anchieta encontrou pista livre para a cidade e litoral.

O cenário é diferente nas estradas para o litoral norte do estado. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a Rio-Santos (SP 055) apresenta tráfego intenso no trecho de Bertioga até Ubatuba. Na Mogi-Bertioga (SP 098), o tráfego está mais pesado entre Mogi das Cruzes até Biritiba Mirim e no trecho que liga a cidade à Bertioga. Para o litoral a única via com tráfego normal por volta das 21h30 era a Rodovia Oswaldo Cruz. O acesso para Taubaté e São Luiz Paraitinga segue ligue, assim como na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro entre Taubaté e Pindamonhangaba; Pindamonhangaba e Campos do Jordão.

Nas estradas do interior, a Rodovia dos Bandeirantes apresenta congestionamento na região de Campinas, sentido Capital, entre os km 97 e 89 por causa de um acidente, o que acaba afetando o mesmo trecho na Rodovia Adalberto Panzan. Na altura de Jundiaí, o motorista também encontra tráfego intenso do km 35 ao km 38. A rodovia Anhanguera, Régis Bittencourt e Ayrton Senna seguem livre. O Rodoanel tem lentidão no km 20 ao km 29 na descida para o litoral. Na Fernão Dias, altura de Atibaia, o fluxo é intenso no km 36 sentido Belo Horizonte.