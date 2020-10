Ibope: Covas lidera corrida para a Prefeitura de SP com 26%; Russomanno tem 20% e Boulos, 13%

Em relação à última pesquisa do mesmo instituto, prefeito subiu quatro pontos, enquanto deputado federal perdeu cinco pontos; no segundo turno, tucano venceria Russomanno e Boulos

Bruno Escolástico/Estadão Conteúdo Bruno Covas subiu 5 pontos em relação à pesquisa divulgada no dia 15 de outubro



A pouco mais de duas semanas para as eleições municipais de 2020, a nova pesquisa Ibope com intenções de voto para a prefeitura de São Paulo, divulgada nesta sexta-feira, 30, mostra o prefeito Bruno Covas (PSDB) na liderança, com 26% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), com 20%. Guilherme Boulos (PSOL), está com 13%, e Márcio França (PSB), tem 11%. A pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 30 de outubro de 2020, com 1.204 eleitores. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerada a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo SP‐01331/2020.

Confira abaixo os percentuais de intenção de voto para os candidatos à Prefeitura de São Paulo:

Bruno Covas (PSDB): 26%

Celso Russomanno (Republicanos): 20%

Guilherme Boulos (PSOL): 13%

Márcio França (PSB): 11%

Jilmar Tatto (PT): 6%

Arthur do Val – Mamãe Falei (Patriota): 3%

Joice Hasselmann (PSL): 2%

Levy Fidelix (PRTB): 1%

Andrea Matarazzo (PSD): 1%

Orlando Silva (PCdoB): 1%

Filipe Sabará (desistiu da candidatura): 1%

Brancos e nulos: 10%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Vera Lúcia (PSTU), Marina Helou (Rede) e Antonio Carlos Silva (PCO) foram citados, mas tiveram menos de 1%.

Em relação à pesquisa Ibope divulgada no dia 15 de outubro:

Bruno Covas (PSDB) foi de 22% para 26%

Celso Russomanno (Republicanos) foi de 25% para 20%

Guilherme Boulos (PSOL) foi de 10% para 13%

Márcio França (PSB) foi de 7% para 11%

Jilmar Tatto (PT) foi de 4% para 6%

Arthur do Val – Mamãe Falei (Patriota) foi de 2% para 3%

Joice Hasselmann (PSL) foi de 1% para 2%

Andrea Matarazzo (PSD) se manteve com 1%

Levy Fidelix (PRTB) se manteve com 1%

Orlando Silva (PCdoB) se manteve com 1%

Filipe Sabará (desistiu da candidatura) se manteve com 1%

Vera Lúcia (PSTU) foi de 1% para 0%

Marina Helou (Rede) foi de 1% para 0%

Antônio Carlos (PCO) se manteve com 0%

Brancos e nulos foram de 17% para 10%

Não sabe/Não respondeu foram de 7% para 5%.

Na pesquisa espontânea, o Ibope desta sexta-feira, 30, mostra Bruno Covas na liderança, com 15%. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aparece na segunda colocação, com 9%. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Celso Russomanno tem 8%, contra 5% de Márcio França, 3% de Jilmar Tatto (PT) e Arthur do Val, e 1% de Joice Hasselmann.

Rejeição

A pesquisa Ibope também perguntou em qual candidato os eleitores não votariam de jeito nenhum, para medir o índice de rejeição. O deputado federal Celso Russomanno é rejeitado por 38% dos eleitores, seguido por Joice Hasselmann (26%), Levy Fidelix (22%), Guilherme Boulos (22%), Bruno Covas (20%), Jilmar Tatto (18%), Filipe Sabará (16%), Arthur do Val (15%), Orlando Silva (14%), Vera Lúcia (12%), Andrea Matarazzo (12%), Marina Helou (11%), Márcio França (10%) – os entrevistados podiam optar por mais de um candidato, por isso a soma total ultrapassa os 100%.]

Segundo turno

Nos cenários considerados para um eventual segundo turno, Bruno Covas seria reeleito prefeito de São Paulo. O tucano venceria Celso Russomanno e Guilherme Boulos (veja os números abaixo).

Bruno Covas 47% x 31% Celso Russomanno; Brancos e nulos: 20%; Não sabe: 2%

Bruno Covas 51% x 26% Guilherme Boulos; Brancos e nulos: 20%; Não sabe: 3%