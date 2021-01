Governo de SP endurece quarentena, adia volta às aulas e fecha bares, restaurantes e comércio aos finais de semana

Aulas serão retomadas em 8 de fevereiro; governo suspendeu obrigatoriedade presencial dos alunos da rede pública nas fases Laranja e Vermelha

Dudu Contursi/Estadão Conteúdo Medidas valem a partir da segunda-feira, 25



O governo de São Paulo divulgou, nesta sexta-feira, 22, mais uma reclassificação do Plano São Paulo. Agora, todo o território entra na Fase 1 – Vermelha, com medidas mais rígidas de isolamento, todos os dias após às 20h. Medida também vale para os finais de semana e feriados. A decisão foi tomada após um aumento de casos, internações e óbitos pela Covid-19. O governador João Doria lembrou da situação em Manaus, no Amazonas, e falou que o aumento intenso da pandemia foi resultado da pressão para que as atividades econômicas fossem retomadas. “São Paulo não vai ceder. São Paulo vai proteger”, disse.

Nessa nova atualização: Bauru, Franca, Presidente Prudente, Sorocaba e Taubaté passam da Fase 2 – Laranja para a Fase 1 – Vermelha. Barretos vai da Fase 3 – Amarela para a Fase 1 – Vermelha, onde Marília já estava e se mantém. Araraquara, São João da Boa Vista, Campinas, Grande São Paulo e Baixada Santista vão da Fase 3 – Amarela para Fase 2 – Laranja. Medidas passam a valer na próxima segunda-feira, 25.

