Empresário de Santa Catarina é preso por assassinar morador de rua e simular a própria morte

Investigações indicam que o acusado, que não teve a identidade revelada, amputou parte de um dedo como parte de uma encenação de tortura, possivelmente motivada por dívidas e atividades fraudulentas

Um empresário da cidade de São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina, foi detido sob a suspeita de ter simulado seu próprio desaparecimento e de ter forjado sua morte. Além disso, ele é acusado de estar envolvido na morte de um morador de rua. Um parceiro na trama também foi preso. As investigações indicam que o empresário amputou parte de um dedo como parte de uma encenação de tortura, possivelmente motivada por dívidas e atividades fraudulentas. O enredo começou a se desenrolar com o registro do desaparecimento do empresário no dia 12 de fevereiro.

Três dias depois, uma caminhonete que pertencia a ele foi encontrada em chamas, junto a um corpo carbonizado que, a princípio, foi considerado como sendo o dele. Contudo, relatos de testemunhas indicaram que o empresário foi visto na companhia de um homem nos dias que antecederam seu desaparecimento. Após investigações mais aprofundadas, a polícia confirmou que o corpo encontrado era, na verdade, de Vanderlei Weschenfelder, um morador de rua que estava desaparecido.

A partir dessa informação, as autoridades conseguiram localizar e prender o empresário e seu cúmplice na manhã de uma sexta-feira. Durante o interrogatório, ambos optaram por não se manifestar. As circunstâncias que cercam o caso levantam questões sobre a motivação por trás das ações do empresário, que podem estar ligadas a problemas financeiros e práticas de estelionato.

