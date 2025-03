Repórter da Globo tem celular furtado durante transmissão ao vivo no Rio de Janeiro

Enquanto cobria o movimento dos foliões, um grupo de pessoas lançou espuma em seu rosto, o que possibilitou o roubo do aparelho

Reprodução/Inter TV A emissora Inter TV se manifestou sobre o ocorrido, expressando seu repúdio ao ataque



Na noite de sexta-feira (28), o repórter Josué Amador, da Inter TV, afiliada da TV Globo, foi vítima de um furto enquanto realizava uma transmissão ao vivo no centro do Rio de Janeiro. Durante a cobertura do movimento dos foliões, um grupo de pessoas lançou espuma em seu rosto, o que possibilitou o roubo de seu celular. A ação rápida da equipe de segurança da escola de samba União de Maricá, que estava próxima ao local, resultou na recuperação do aparelho do jornalista. O incidente ocorreu em um momento de festividade, mas rapidamente se transformou em uma situação de violência.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A emissora Inter TV se manifestou sobre o ocorrido, expressando seu repúdio ao ataque. A direção da empresa destacou que qualquer tipo de agressão direcionada a profissionais da imprensa é uma séria ameaça à liberdade de expressão e à integridade do trabalho jornalístico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias