Enel anuncia isenção de tarifas para parte dos clientes atingidos por apagão em SP

Medida será aplicada como forma de compensação aos consumidores que ficaram mais de 48 horas sem energia, no início de novembro, devido a um temporal que atingiu a capital paulista

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Servidores da Enel atuando para restabelecimento da energia em SP



A Enel anunciou nesta quinta-feira, 30, que parte dos clientes atingidos por apagão em São Paulo terão isenção na cobrança de energia elétrica por três meses. A medida será aplicada como forma de compensação aos consumidores que ficaram mais de 48 horas sem energia, no início de novembro, devido a um temporal que atingiu a capital paulista. Serão beneficiados clientes de baixa renda no benefício da tarifa social de energia elétrica. Além disso, os consumidores que dependem de equipamentos elétricos para sobreviver, também serão beneficiados, desde que tenham sido previamente cadastrados na distribuidora. A isenção já será aplicada nas contas de dezembro. A distribuidora esclarece ainda que o benefício é válido somente os clientes que já possuíam cadastros nessas categorias antes do ocorrido. Ainda segundo a concessionária, caso esses consumidores tenham débitos anteriores com a distribuidora, até três contas atrasadas poderão ser abonadas em substituição à isenção. O apagão afetou 2,1 milhões de clientes da Enel em 24 cidades da Região Metropolitana. Alguns chegaram a ficar uma semana se luz. Além da falta de energia, o temporal causou desabamentos e mortes no dia 4 de novembro. Foram oito mortes registradas em todo o Estado. Após a crise, Nicola Cotugno deixou o cargo de presidente da companhia.