Engavetamento de 12 veículos mata seis pessoas na Fernão Dias em MG

Nove pessoas conseguiram sair ilesas do acidente; um homem foi socorrido e não corre risco de morte

Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Agentes dos bombeiros de MG atuando no resgate ás vítimas



Um engavetamento envolvendo 12 veículos matou pelos seis pessoas na Fernão Dias (BR-381), em Igarapé, no interior de Minas Gerais, nesta segunda-feira, 27. As vítimas são quatro mulheres e dois homens. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro carretas e oito automóveis leves se envolveram no acidente. Um homem de 60 anos foi retirado das ferragens. A vítima foi levada para um hospital da região. Nove pessoas saíram sem ferimentos. De acordo com a corporação, duas das vítimas fatais estavam em um veículo da Prefeitura de Guaxupé-MG. De acordo com a administração municipal, o veículo pertencia a Secretaria de Saúde do município. Segundo a prefeitura, as vítimas são: Antônio Jacinto Junior (servidor) e da ex-servidora Edinea Aparecida Reis. O homem que foi socorrido é Arivado Pereira da Silva, que teve uma fratura na costela e não corre risco de morte, segundo informou o órgão. As outras vítimas não foram identificadas. A perícia foi acionada. Não há informações sobre a causa do acidente, que provocou um congestionamento de 6,5 km na pista sentido Belo Horizonte, segundo informou a Arteris, concessionária que administra a rodovia. A região é a mesma onde sete torcedores do Corinthians morreram após um ônibus após o capotamento de um ônibus. Outras 36 pessoas ficaram feridas no acidente, em agosto deste ano.