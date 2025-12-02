Jovem Pan > Notícias > Brasil > Entenda o caso do padrasto que confessou ter matado criança de 2 anos a chineladas

Entenda o caso do padrasto que confessou ter matado criança de 2 anos a chineladas

Paulo Cesar da Silva Santos admitiu a polícia que agrediu o menino, que não resistiu aos ferimentos

  • 02/12/2025 18h24 - Atualizado em 02/12/2025 18h31
Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro PMRJ O homem pode responder por homicídio qualificado praticado com violência doméstica

Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (2), suspeito de matar o enteado, de dois anos. Crime ocorreu em Queimados, Baixada Fluminense. Segundo a polícia, Paulo Cesar da Silva Santos, padrasto da criança, teria levado Henry Gabriel a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Queimados. Ele chegou com diversos hematomas. Os médicos avisaram a polícia. Paulo Cesar foi admitiu as agressões, afirmando que deu “chineladas e palmadas” na criança. Ainda segundo as autoridades, ele tinha um histórico agressivo e já havia batido anteriormente na criança.

O garoto morreu logo após chegar à unidade. O homem pode responder por homicídio qualificado praticado com violência doméstica. Em entrevista a TV Globo, a mãe da criança, Yasmin Martins afirmou que o filho morava com o padrasto e ela. Também disse que costumava deixar Henry com a avó materna, e que teria pedido a Paulo César para que deixasse a criança lá, na segunda-feira. Ela disse que ficou sabendo da morte pelo telefone e que também já tinha sido agredida por Paulo.

