Entregadores de apps prometem ‘maior pirâmide de bags da história’ para chamar atenção para protesto

Os Entregadores do Breque, que realizaram uma manifestação no último dia 1º de julho, prometem erguer a “a maior pirâmide de bags da história” na tarde desta quinta-feira (23) na frente do Shopping Center 3, na Avenida Paulista, em São Paulo. Empilhando suas mochilas de trabalho, eles pretendem chamar atenção para as reivindicações do 2º #BrequeDosAPPs que está programada para o próximo sábado (25).

A ação é organizada pelos movimento Entregadores do Breque, que surgiu nos grupos de WhatsApp e convocaram a paralisação do dia 1º de julho. De forma simbólica, a pirâmide remete à tática de “brecar” o fluxo de pedidos em locais de alta demanda — como shoppings e supermercados. Os entregadores pertencentes ao movimento ressaltam que a mobilização é autônoma e criticam a intromissão de sindicatos e grupos com interesse eleitoral. O segundo ato do Breque dos Apps também reivindica o aumento no valor pago por corrida e o fim dos bloqueios. Eles alegam que qualquer trabalhador autônomo pode negociar o preço de seu trabalho e a paralisação foi a forma encontrada pelos entregadores para se contrapôr às taxas de menos de R$1 por quilômetros impostas pelas empresas de aplicativo.