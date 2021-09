Estado de São Paulo antecipa segunda dose da Pfizer de 12 para 8 semanas

Medida passa a valer a partir da próxima sexta-feira; governo encaminhou nesta quarta cerca de 2 milhões de unidades aos 640 municípios

EFE/EPA/VICTORIA JONES / POOL - 09/12/20 Medida visa garantir que mais pessoas tenham o esquema vacinal completo no Estado



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira, 22, que o Estado vai diminuir de 12 para 8 semanas o intervalo entre as doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer/BioNTech. “É uma decisão com respaldo da ciência. Temos pressa e senso de urgência para que toda população esteja completamente imunizada”, escreveu o governador em suas redes sociais. O anúncio oficial foi feito durante a entrega de doses da CoronaVac pelo São Paulo aos Estados do Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso. A medida passa a valer a partir da próxima sexta-feira, 24. Segundo a coordenadora-geral do Programa Estadual de Imunizações, Regiane de Paula, o governo encaminhou nesta quarta cerca de 2 milhões de doses do imunizante aos 640 municípios do Estado.