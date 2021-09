Rio de Janeiro retoma vacinação de adolescentes contra a Covid-19

Ignorando a recomendação do Ministério da Saúde, capital fluminense imuniza meninas de 13 anos sem comorbidades nesta quarta-feira; ao todo, mais de 250 mil jovens já foram vacinados no município

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitura do Rio aguarda a chegada de mais doses da Pfizer para imunizar os jovens de 12 anos



O Rio de Janeiro retomou a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. O público alvo da campanha nesta quarta-feira, 22, e na quinta-feira será meninas de 13 anos. Por sua vez, na sexta-feira, os meninos da mesma idade serão imunizados. Com a retomada, a capital fluminense ignora a recomendação do Ministério da Saúde de vacinar apenas jovens com comorbidades. A decisão municipal acontece por entender que a indicação do governo federal não tem fundamentação técnica, reflete pressões externas e políticas e expõe um problema de logística e distribuição de vacinas para Estados e municípios. Agora, a Prefeitura do Rio aguarda a chegada de mais doses da Pfizer para imunizar os jovens de 12 anos. Ao todo, mais de 250 mil adolescentes já foram vacinados com o composto da farmacêutica americana, único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicado em menores de 18 anos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga