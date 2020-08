‘Estou sendo linchado politicamente’, diz Witzel ao atacar ex-secretário

Afastado do cargo de governador do Rio pelo STJ, Wilson Witzel reclama que está tendo a defesa cerceada

Afastado do cargo de governador do Rio por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), há três dias, Wilson Witzel (PSC) usou o Twitter para dizer que é inocente e que está trabalhando em sua defesa – que, segundo ele, vem sendo “cerceada”. Witzel também voltou a atacar o ex-secretário de Sáude, Edmar Santos. “Enquanto foram encontrados R$ 8,5 milhões em espécie com o delator, o ex-secretário Edmar, em minha casa nada foi achado, salvo contratos com notas fiscais emitidas. Ainda assim, o MPF resolveu considerá-los ‘propina'”.

Chamado por Witzel de canalha na sexta-feira, o ex-secretário de Saúde tem sido o principal alvo do governador afastado, que também acusa o presidente Jair Bolsonaro de influenciar nas investigações por motivação política. “Estou sendo linchado politicamente por contrariar interesses poderosos. Não descansarei até demonstrar que fui enganado e provar minha inocência”.

Na sequência de tuítes, Witzel escreveu que, tão logo soube das irregularidades na Saúde, afastou os envolvidos e que não pode responder por atos de terceiros que tenham agido de má-fé. “Ainda nem deu tempo para a defesa provar que o único ato praticado por mim em relação à (organização social) Unir contrariou interesses espúrios do delator, mas já fui punido com o afastamento do cargo”.

Witzel acrescentou, ainda, que jamais compactuou com os atos de corrupção que, segundo ele, teriam sido patrocinados por Edmar Santos. “Ele traiu a todos nós e, pelas investigações, já vinha sendo corrupto desde 2016”.

Delação do ex-secretário

Em delação premiada, Edmar Santos fez diversas acusações contra Witzel e a linha sucessória do governo, composta pelo vice, Cláudio Castro, e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano. Edmar chegou a ser preso a pedido do Ministério Público do Rio, mas, por solicitação da Procuradoria-Geral da República, foi solto e fechou o acordo de delação. Santos foi preso sob acusação de integrar suposta organização criminosa que teria fraudado contratos de compra de respiradores pulmonares para combate à pandemia do novo coronavírus.

* Com Estadão Conteúdo