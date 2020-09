Bombeiros registram 12 mortes por afogamento nas praias de SP no feriado

A Ecovias informou que 250.400 veículos desceram para o litoral paulista desde a meia-noite de sexta até as 8 horas desta segunda-feira, 7

FAUSTO MAIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Corporação também registrou o total de 380 ocorrências de sábado, 5, até esta segunda-feira, 7



Chegou a 12 o número de pessoas mortas por afogamento neste final de semana no litoral de São Paulo e região metropolitana. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram três óbitos em Guarujá, três em Mongaguá, quatro na região metropolitana, um em Bertioga, e um em Ubatuba. A corporação também registrou o total de 380 ocorrências de sábado, 5, até esta segunda-feira, 7. Às 14h03min, os Bombeiros receberam um chamado para afogamento em uma represa, na Estrada da Serrinha (na prainha) Bairro de Taboão, Bragança Paulista. Duas viaturas foram disponibilizadas. Um homem de aproximadamente 16 anos morreu, segundo informações de um médico do SAMU. “Mais uma perda nas águas de SP. Força aos familiares nesse momento, tão difícil”, disse o Corpo de Bombeiros.

A Ecovias registrou que 250.400 veículos desceram para o litoral paulista desde a meia-noite de sexta até as 8 horas desta segunda-feira. Já entre sexta-feira e sábado, a empresa informou que 180.076 veículos foram em direção às praias de São Paulo. Esse número é 18% menor do que o registrado na quinta e na sexta-feira do feriado da Independência do ano de 2018, o último em que ele foi prolongado. Em 2019, a data caiu em um sábado. Sendo assim, não há base para comparação com este ano. A empresa ainda informa que a Operação Comboio foi implantada na via Anchieta nesta segunda, a partir do km 31.