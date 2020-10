Estradas de São Paulo tem lentidão na volta do feriado prolongado

Concessionárias Ecovias, DER-SP e CCR-AutoBAn registraram excesso de veículos na noite desta segunda-feira, 12

Reprodução/ DER-SP Estrada Padre Manoel da Nóbrega (SP 055) no trecho entre Peruíbe e Praia Grande



A Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, em São Paulo, informou na noite desta segunda-feira, 12, congestionamento na Imigrantes, na subida da serra, entre os km 60 ao km 58 e um pouco mais próximo da capital paulista, do km 28 ao km 27 com tráfego intenso. Até as 21h o boletim informada que a Anchieta segue livre nos dois sentidos. Na Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego está congestionado no acesso a Imigrantes, entre o Km 271 e Km 274. Na Cônego Domênico Rangoni, a lentidão em direção à Capital aconteceu por volta das 18h do km 248 ao km 250, por excesso de veículos.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) por volta das 18h a Rio-Santos (SP 055) registrava tráfego lento no km 92, em Massaguaçu, entre o trecho de São Sebastião e Ubatuba, e no km 211 entre Bertioga e São Sebastião por causa de tempo encoberto e baixa visibilidade. Na Raposo Tavares o trânsito flui bem e não há registros de congestionamento do km 20 ao km 40.

As estradas que ligam a capital paulista ao interior registraram tráfego intenso também no final desta segunda-feira. Na Rodovia Anhanguera o motorista enfrentou tráfego lento na pista Sul entre o km 45 e o km 41, na altura de Cajamar, por causa de um acidente. Na altura de Jundiaí, entre os km 63 e km 59 havia congestionamento na pista expressa por excesso de veículos. Na Bandeirantes o tráfego intenso ficou próximo à cidade de Jundiaí, entre os km 59 e 53, e fluxo intenso de congestionamento nas marginais entre o km 17 e km 13.

Redução de veículos nas estradas

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo contabilizou uma queda de 5% no número de veículos que transitaram entre as principais rodovias de acesso ao litoral e interior paulista neste feriado. Segundo a Agência, 570.060 veículos foram registrados neste domingo (11), número menor em relação ao feriado de 7 de setembro quando foram contabilizados 599.522 veículos. A ARTESP reforça a recomendação do Governo do Estado, inclusive nos painéis eletrônicos distribuídos ao longo das rodovias concedidas, para evitar viagens desnecessárias devido ao risco de contaminação pela Covid-19.