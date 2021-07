Ex-embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima morre aos 88 anos

Ele foi secretário geral das Relações Exteriores de 1985 a 1990 e embaixador em Londres, Washington e Roma; corpo será velado no Itamaraty

Reprodução/Itamaraty Paulo Tarso Flecha de Lima morre aos 88 anos



O ex-embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima morreu nesta segunda-feira, 12, aos 88 anos, em Brasília. O corpo será velado no Palácio do Itamaraty nesta terça-feira, 13. Paulo Tarso foi secretário geral das Relações Exteriores de 1985 a 1990 e embaixador em Londres, Washington e Roma. Ele ingressou no Itamaraty em 1955 e foi nomeado chefe do Departamento de Promoção Comercial em 1973, cargo que ocupou por mais de uma década. Também foi subsecretário-Geral de Assuntos Econômicos e Comerciais. “Ao longo de sua carreira, o embaixador Paulo Tarso dedicou-se ao ideal de que a política externa pode e deve contribuir para melhorar concretamente a inserção internacional do país e a vida de todos os brasileiros. Sua coragem e criatividade marcaram todos que tiveram a oportunidade de trabalhar a seu lado. O Ministério das Relações Exteriores expressa a seus familiares e amigos as sentidas condolências de todos seus colegas”, diz a nota da pasta. Tarso foi casado com Lúcia Flecha de Lima, que morreu em 2017, e teve cinco filhos.