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Ex-ginasta Lais Souza aparece de pé em público pela primeira vez desde 2014

Com a ajuda de uma órtese, para entregar o Prêmio Brazilian Engineering 2026 à pesquisadora Tatiana Sampaio.

  • Por Jovem Pan
  • 17/04/2026 10h12 - Atualizado em 17/04/2026 10h32
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Lais Souza ex-ginasta

Nesta quinta-feira (16), a ex-ginasta Lais Souza apareceu de pé pela primeira vez em público, com ajuda de uma órtese – equipamento usado para alinhar o corpo-, em São Paulo, para entregar o Prêmio Brazilian Engineering 2026 à pesquisadora Tatiana Sampaio.

No discurso, Lais disse que espera poder aparecer com os seus próprios movimentos, sem a ajuda de uma órtese. “Eu aceitei o convite ousado de entrar no palco andando, com ajuda de uma órtese, para entregar um prêmio a Tatiana Samapaio. Foi a primeira vez que apareço de pé em público e deu muito frio na barriga”, publicou no Instagram.

“Hoje eu venho aqui, representando a esperança de milhões de brasileiros para entregar o Prêmio Brazilian Engineering 2026 pela descoberta da polilaminina, uma inovação com potencial para transformar o tratamento de lesões medulares”, completou.

 
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A ex-ginasta já havia aparecido de pé em uma postagem em suas redes sociais, durante um sessão de fisioterapia no inicio de março, mais de 10 anos após o acidente.

Lais representou o Brasil nos Jogos de Sochi 2014, porém – durante os treinos – acabou colidindo com uma árvore. A colisão resultou em fraturas nas vértebras c3 e c4, deixando-a tetraplégica.

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