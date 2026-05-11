Explosão atinge casas no Jaguaré, em São Paulo, e deixa ao menos três vítimas

Segundo informações preliminares, vítimas foram lançadas pela explosão e há pessoas soterradas e feridas com sangramento

Obtida pela Jovem Pan De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão teria sido causada por gás de cozinha



Uma explosão atingiu nesta segunda-feira (11) diversas casas e um prédio residencial no bairro Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. O acidente deixou ao menos três vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, possivelmente, o acidente foi causado por uma explosão de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha.

*Em atualização