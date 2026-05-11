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Explosão atinge casas no Jaguaré, em São Paulo, e deixa ao menos três vítimas

Segundo informações preliminares, vítimas foram lançadas pela explosão e há pessoas soterradas e feridas com sangramento

  • Por Jovem Pan
  • 11/05/2026 17h22 - Atualizado em 11/05/2026 17h23
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Obtida pela Jovem Pan Explosão possivelmente por gás atinge diversas casas na Zona Oeste de São Paulo De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão teria sido causada por gás de cozinha

Uma explosão atingiu nesta segunda-feira (11) diversas casas e um prédio residencial no bairro Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. O acidente deixou ao menos três vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, possivelmente, o acidente foi causado por uma explosão de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha.

*Em atualização

 

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