Explosão atinge casas no Jaguaré, em São Paulo, e deixa ao menos três vítimas
Segundo informações preliminares, vítimas foram lançadas pela explosão e há pessoas soterradas e feridas com sangramento
Obtida pela Jovem PanDe acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão teria sido causada por gás de cozinha
Uma explosão atingiu nesta segunda-feira (11) diversas casas e um prédio residencial no bairro Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. O acidente deixou ao menos três vítimas.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, possivelmente, o acidente foi causado por uma explosão de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha.
*Em atualização
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.